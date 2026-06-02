В Челябинске пожарные спасли мужчину из горящего общежития

На улице Вагнера в Челябинске поздним вечером 1 июня произошел пожар. Горела квартира в доме коридорного типа.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, из соседней с местом пожара квартиры с помощью спаскомплекта эвакуировали мужчину. Помощь врачей ему не потребовалась.
Еще 14 взрослых и ребенок выбежали на улицу самостоятельно.
Огонь охватил 20 метров, его удалось потушить.
Причину происшествия сейчас выясняют эксперты.
