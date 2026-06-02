Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске пожарные спасли мужчину из горящего общежития

В Челябинске жильцы эвакуировались из дома на улице Вагнера во время пожара.

Источник: Комсомольская правда

На улице Вагнера в Челябинске поздним вечером 1 июня произошел пожар. Горела квартира в доме коридорного типа.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, из соседней с местом пожара квартиры с помощью спаскомплекта эвакуировали мужчину. Помощь врачей ему не потребовалась.

Еще 14 взрослых и ребенок выбежали на улицу самостоятельно.

Огонь охватил 20 метров, его удалось потушить.

Причину происшествия сейчас выясняют эксперты.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше