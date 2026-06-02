На Ильском НПЗ вспыхнул пожар после атаки беспилотников

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошло возгорание вследствие атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 2 июня сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», — указано в сообщении, опубликованном в мессенджере «Макс».
Как уточняется, на месте инцидента работают сотрудники оперативных и специальных служб.
