Оперштаб Кубани: на Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, информирует оперштаб Краснодарского края.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
«На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.