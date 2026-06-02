Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб Кубани: на Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание из-за атаки беспилотников украинских войск, информирует оперштаб Краснодарского края.

Источник: Аргументы и факты

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, информирует оперштаб Краснодарского края.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

«На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше