Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито два беспилотника

В Севастополе военные успешно отражают атаку беспилотников ВСУ, в городе задействованы система ПВО и мобильные артиллерийские подразделения, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.
В Балаклавском районе уже нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — отмечается в сообщении губернатора.
Ранее сообщалось, что Киев по ошибке направил свои ударные БПЛА в сторону Финляндии.
