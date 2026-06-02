По меньшей мере семь человек погибли при стрельбе на севере США

По данным полиции, примерно в 12:12 по местному времени (20:12 мск) правоохранители получили информацию о стрельбе и по прибытии на место происшествия обнаружили тела четырех человек. Подозреваемый в убийстве был опознан как 52-летний Райан Макфарланд, который уже успел покинуть место преступления. Его нашли на набережной реки с огнестрельным ранением, которое он, предположительно, нанес себе самостоятельно. От полученных травм подозреваемый скончался.