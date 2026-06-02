Взрыв ракеты New Glenn парализовал стартовую площадку на мысе Канаверал на годы

По его словам, опыт NASA показывает, что восстановление подобной инфраструктуры требует значительного времени, даже при ускоренных темпах работ. Он отметил, что полное восстановление стартовой площадки может быть завершено ориентировочно к 2028 году.
Ранее сообщалось, что тяжёлая ракета New Glenn взорвалась в ходе испытаний. Глава компании Blue Origin Джефф Безос заявил, что причины инцидента пока устанавливаются. В компании уточнили, что во время испытаний произошла нештатная ситуация, при этом никто из сотрудников не пострадал.
