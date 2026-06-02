В Киеве снова объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены также работают в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Ночью воздушная тревога уже объявлялась в Киеве, сообщалось о взрывах.
