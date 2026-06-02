Пожар разгорелся на Ильском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошло возгорание в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в оперштабе региона.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, говорится в сообщении.
В ночь с 27 на 28 апреля из-за падения обломков дронов ВСУ на НПЗ в Туапсе произошел очередной пожар. Из-за случившегося на территории Туапсинского округа ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удар украинской армии, но заводу в Туапсе потенциально грозит экологической катастрофой.
Вечером 29 апреля пожарным удалось ликвидировать открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе в Краснодарском крае. Справиться с огнем удалось благодаря организованной пенной атаке.