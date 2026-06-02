Спасатели извлекли из-под завалов тела еще четырех погибших на Филиппинах

По данным местных властей, экстренные службы продолжают поисковую операцию, разбирая обломки дома. Руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелайо сообщал, что обрушение здания произошло ночью 24 мая, под завалами оказались десятки строителей. 26 человек были спасены в первые часы после произошедшего. Пострадал находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии, позднее он умер от травм.