Спасатели извлекли из-под завалов тела еще четырех погибших на Филиппинах

Число жертв обрушения строящегося девятиэтажного здания в филиппинском городе Анхелес возросло с 11 до 17, еще три человека числятся пропавшими без вести.

Число жертв обрушения строящегося девятиэтажного здания в филиппинском городе Анхелес возросло с 11 до 17, еще три человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По данным местных властей, экстренные службы продолжают поисковую операцию, разбирая обломки дома. Руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелайо сообщал, что обрушение здания произошло ночью 24 мая, под завалами оказались десятки строителей. 26 человек были спасены в первые часы после произошедшего. Пострадал находившийся в соседнем отеле турист из Малайзии, позднее он умер от травм.

Как установили спасатели, многие рабочие в момент трагедии спали на первом этаже недостроенного здания. Предполагается, что обрушение могла спровоцировать сильная гроза, прошедшая в районе города Анхелес.

Местные власти начали расследование инцидента — проверяется, были ли допущены нарушения строительных норм и правил безопасности при возведении объекта. Рухнувшее строение должно было стать кондо-отелем, на момент ЧП строители уже приступили к возведению бассейна на десятом этаже.

