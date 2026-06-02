В Краснодарском крае произошло возгорание на Ильском НПЗ после атаки БПЛА

В Краснодарском крае беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, добавили в штабе.

Ильский НПЗ — одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. В состав предприятия входят шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

В феврале в результате атаки дронов на Ильском НПЗ прозошел пожар на резервуаре с нефтепродуктами. Площадь пожара достигала 700 кв. м. К тушению привлекались 125 человек и 34 единицы техники. Полностью пожар удалось ликвидировать спустя несколько недель.

