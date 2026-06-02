Два пилота ВВС погибли при крушении самолета на Тайване

Два пилота ВВС Тайваня погибли при крушении самолета Т-34 во время тренировочного полета.

Источник: Аргументы и факты

На авиабазе Ганшань в городе Гаосюн на юго-западе Тайваня произошел трагический инцидент, в результате которого погибли два пилота ВВС, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Утром во вторник самолет Т-34, вылетевший с авиабазы Ганшань под командованием подполковников Лу и Го, выполнял учебно-тренировочный полет с имитацией отказа двигателя.

Как отмечается в заявлении, в 8:00 по местному времени воздушное судно потерпело крушение в северной части взлетно-посадочной полосы, что привело к гибели обоих пилотов.

ВВС Тайваня сформировали специальную комиссию для проведения расследования причин аварии.

Ранее сообщалось, что на востоке американского штата Миссисипи разбился военный учебный самолет ВМС США.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
