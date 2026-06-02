Два пилота ВВС погибли при крушении самолета на Тайване

На авиабазе Ганшань в городе Гаосюн на юго-западе Тайваня произошел трагический инцидент, в результате которого погибли два пилота ВВС, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Утром во вторник самолет Т-34, вылетевший с авиабазы Ганшань под командованием подполковников Лу и Го, выполнял учебно-тренировочный полет с имитацией отказа двигателя.
Как отмечается в заявлении, в 8:00 по местному времени воздушное судно потерпело крушение в северной части взлетно-посадочной полосы, что привело к гибели обоих пилотов.
ВВС Тайваня сформировали специальную комиссию для проведения расследования причин аварии.
Ранее сообщалось, что на востоке американского штата Миссисипи разбился военный учебный самолет ВМС США.