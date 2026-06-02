Смертельная прогулка: раскрыта причина трагедии в Омске с парой на сапах

В Омской области завершились поиски двух сапбордистов, пропавших на реке Иртыш. Тело второго погибшего — 40-летнего Анатолия — обнаружили утром 1 июня. Его спутницу, 43-летнюю Ольгу, нашли двумя днями. Рядом с ней плавали два сапа.
Ольга и Анатолий были вместе около 20 лет. Все это время они увлекались активными видами спорта: сплавлялись по водоёмам на сапах, катались на горных лыжах и сноубордах.
Криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивной беседе с aif.ru озвучил наиболее вероятную версию произошедшего.
Двадцать лет вместе: почему опытные спортсмены не справились со стихией.
Криминалист Михаил Игнатов назвал две возможные причины трагедии в Омской области.
«Учитывая то, что ребята были подготовленными и опытными, вероятнее всего, произошел несчастный случай. Они могли попасть в водоворот. Их не видно сверху. Они могли попасть в водоворот, перевернуться, их закрутило и затащило вниз. И даже опытный человек против стихии бессилен. Причем никогда не узнаешь заранее, где эти водовороты находятся. Их можно ощутить только тогда, когда уже подплывешь близко», — пояснил эксперт.
Вторая версия, по словам Игнатова, заключается в том, что один человек из пары начал тонуть, а второй попытался ему помочь, но не смог.
«Еще один вариант. Женщина начала захлебываться, мужчина попытался ее вытащить, помочь, но не справился и тоже захлебнулся», — добавил специалист.
Версия об убийстве.
Друзья и знакомые пары продолжали задаваться вопросом, как могла произойти трагедия. Местные жители называли удивительным и то, что они утонули вдвоём. Однако криминалист Игнатов категорически отверг версию об убийстве.
«Вероятнее всего, это несчастный случай. Я не думаю, что они друг друга могли утопить. Эту версию я отметаю. Их могло затянуть в водоворот, но криминальная версия вряд ли имеет место быть», — пояснил эксперт.
Позже в Следственном комитете подтвердили: основная версия — утопление.
«Основная причина смерти — утонули. На теле женщины следов насильственной смерти не обнаружено», — пояснила aif.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.
Тело мужчины нашли позже, поэтому подобной информации по нему пока нет, но следователи склоняются к тому же выводу.
Как защитить себя при катании на сапах: советы спасателя.
Спасатель, командир поисково-спасательного отряда «Партизан» Алексей Манаев рассказал aif.ru, как обезопасить себя на воде.
Важное условие безопасного катания — подходящие погодные условия. Следует избегать катаний при скорости ветра свыше 4 м/с и в условиях шторма. Температура воды ниже +15°C — фактор риска, так как может привести к переохлаждению. Категорически запрещается выходить на воду во время грозы. Прогноз нужно изучать заранее.
Второй фактор — снаряжение. Спасательный жилет обязателен для всех. Он должен быть правильно подобран по размеру и соответствовать стандартам безопасности. Лиш (страховочный шнур), соединяющий доску с ногой, должен быть надёжно закреплён. Он предотвращает унос доски при падении. Также рекомендуется иметь при себе водонепроницаемый телефон (или чехол), питьевую воду и полностью накачанный сапборд.
Третий — оценка сил. Перед началом катания необходимо адекватно оценить свои физические возможности. Не переоценивайте себя. Новичкам рекомендуется держаться ближе к берегу.
Четвертый фактор — безопасные места. Катайтесь на спокойных водоёмах: озёра, пруды, заливы. Избегайте заповедников, акваторий с активным судоходством, районов с сильным течением и водоворотами. Водовороты и резкие перепады глубин опасны даже для опытных пловцов.
По словам спасателя, есть несколько важных правил поведения на воде.
«В случае падения сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Держитесь за лиш и используйте его для возвращения на доску. При потере весла оставайтесь на доске и гребите руками. При ухудшении погоды ложитесь на доску и гребите к берегу. В случае необходимости звоните по номеру 112», — отметил специалист.
Главное — информировать близких. Сообщайте родным о маршруте, времени и месте катания. Это позволит оперативно организовать поиски в случае чрезвычайной ситуации. При длительных сплавах берите с собой насос, ремкомплект и запасное весло. Не допускайте детей на воду без присмотра взрослых.
Стихия не прощает ошибок.
Трагедия на Иртыше — очередное напоминание о том, что вода не прощает легкомыслия. Даже опытные спортсмены, годами занимавшиеся сапбордингом, могут стать жертвой водоворота или сильного течения. В этой трагедии, по мнению экспертов и следователей, нет криминала. Есть лишь стечение обстоятельств: холодная вода, сильное течение, а возможно, и роковое желание помочь друг другу, которое привело к гибели обоих.
Спасатели и криминалисты в один голос призывают: не пренебрегайте правилами безопасности. Спасательный жилет, лиш, проверка погоды и информирование близких — это не формальности, а реальные действия, которые могут спасти жизнь. Вода ошибок не прощает. И эта трагедия — тому страшное подтверждение.