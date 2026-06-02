В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве в течение одной ночи повторно объявили воздушную тревогу, что следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналы оповещения прозвучали во второй раз за ночь.
Согласно опубликованной информации, очередная тревога в столице была зафиксирована ранним утром — около 5:58 по московскому времени.
При этом причина объявления воздушной тревоги и иофициальные комментарии не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремела серия из восьми взрывов. Кроме того, взрывы произошли в Киеве, Николаеве, Харькове, Днепропетровске и городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.