В Кыштыме остановилось только что открытое колесо обозрения

В кыштымском парке имени Пушкина 1 июня открыли новый аттракцион — колесо обозрения «Садовое кольцо». Но уже через пару часов работы колесо перестало крутиться, горожане застряли в кабинках на высоте.
Как рассказали в городской администрации, у аттракциона сработал механизм защиты. Сотрудники парка в ручном режиме спустили кабинки на землю. Никто не пострадал.
— Всем посетителям, находившимся в момент сработки защиты в кабинах аттракциона, будут возвращены денежные средства за приобретение билета и предоставят пригласительный на поездку на катамаране, — уточнили в мэрии.
Колесо собираются снова запустить после проверки, но точный срок пока назвать не могут.