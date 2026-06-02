Неизвестный повредил иномарку на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

Владелец автомобиля, припаркованного на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке, обнаружил повреждения и обратился за помощью в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают личность подозреваемого и сумму нанесенного ущерба, сообщила пресс-служба полиции Приморья.
«В дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило заявление мужчины с просьбой привлечь к ответственности неизвестного гражданина, который повредил его автомобиль, припаркованный на улице Зои Космодемьянской», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции уже начали опрашивать возможных свидетелей происшествия. Точная сумма причиненного автомобилю ущерба пока неизвестна.
