В четырех районах Ростовской области и Таганроге уничтожили более 10 БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Воздушная атака отражена в Таганроге и четырех районах Ростовской области, уничтожены более 10 беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганрог и 4 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в Telegram-канале.
