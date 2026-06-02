В Приангарье с администрации поселка требуют взыскать 1 млрд рублей за свалку

ИРКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии требует взыскать с администрации поселка Бильчир Осинского района Приангарья 1,027 млрд рублей за незаконную свалку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы арбитражного суда Иркутской области.
«Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к администрации муниципального образования Бильчир о взыскании ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере 1,027 млрд рублей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2021 году на территории района была выявлена свалка твердых бытовых отходов. Площадь захламления составила 75 тыс. кв. м, а на площади около 2 тыс. кв. м был снят плодородный слой почвы. Кроме того, почва была загрязнена бенз (а)пиреном, серой, нефтепродуктами, цинком. Администрация поселка в феврале 2022 года представила проекты рекультивации территории свалки, но работы проведены не были. За это власти муниципалитета были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 200 тыс. рублей.
В апреле 2023 года Осинский районный суд обязал администрацию убрать свалку и провести рекультивацию до 1 июня 2024 года, но работы проведены не были. По мнению управления Россельхознадзора, поскольку вред был причинен на территории района, то взысканная сумма должна будет поступить в районный бюджет. В свою очередь власти поселка в отзыве на иск утверждают, что принимают меры по устранению нарушений, Осинскому району выделена субсидия на разработку проекта ликвидации вреда, планируется расширить зону проектирования на спорный участок. При этом они утверждают, что возместить ущерб в денежном выражении не могут, так как годовой бюджет муниципалитета 20,4 млн рублей.
Судебное разбирательство назначено на 17 июня. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены региональное министерство природных ресурсов и экологии и администрация Осинского муниципального района.