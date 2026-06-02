В Приангарье с администрации поселка требуют взыскать 1 млрд рублей за свалку

В апреле 2023 года Осинский районный суд обязал администрацию убрать свалку и провести рекультивацию до 1 июня 2024 года, но работы проведены не были. По мнению управления Россельхознадзора, поскольку вред был причинен на территории района, то взысканная сумма должна будет поступить в районный бюджет. В свою очередь власти поселка в отзыве на иск утверждают, что принимают меры по устранению нарушений, Осинскому району выделена субсидия на разработку проекта ликвидации вреда, планируется расширить зону проектирования на спорный участок. При этом они утверждают, что возместить ущерб в денежном выражении не могут, так как годовой бюджет муниципалитета 20,4 млн рублей.