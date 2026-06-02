«Черт меня попутал»: житель Красноярска уехал домой на чужом электровелосипеде

Житель Красноярска предстанет перед судом за кражу электровелосипеда.

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2026 года в дежурную часть полиции обратился 42-летний житель Красноярска, который рассказал, что накануне ночью у него из подъезда на улице Коммунальной похитили электровелосипед. Сумма ущерба составила 125 тысяч рублей. Причастным к краже оказался ранее судимый 42-летний житель города. Перед кражей обвиняемый выпил спиртного у своих друзей, а возвращаясь домой заметил в приоткрытой подъездной двери чёрно-зелёный транспорт. Велосипед он решил бесплатно «арендовать», чтобы доехать до дома.

Похищенное имущество уже вернули законному владельцу, а обвиняемому может грозить до пяти лет колонии. Сейчас он под подпиской о невыезде.