Хабаровчанка отсудила у детского сада деньги за падение на скользкой дорожке

Сама ситуация произошла еще в январе 2024 года. Двигаясь по тропинке возле детского сада № 143 на улице Вяземской, женщина поскользнулась на нечищеной дорожке и упала, серьезно повредив правую ногу. Горожанка долго восстанавливалась и лечилась, несколько месяцев передвигаясь на инвалидной коляске, а потом — на костылях. Пострадавшая обратилась в суд с требованием выплатить ей компенсацию морального вреда. В итоге суд обязал администрацию детсада № 143 выплатить истице 170 тысяч рублей.