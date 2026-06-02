В Ростовской области ночью силы ПВО отразили атаку более 10 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны в ночь на 2 июня обезвредили в небе над Ростовской областью более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Их сбили над Таганрогом и четырьмя муниципалитетами.
«Уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганрог и 4 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали. Он добавил, что информация о ситуации будет уточняться.
Напомним, ранее стало известно, что в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае обломки нейтрализованного беспилотника ВСУ упали на территории многоквартирного дома. По предварительным данным, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.