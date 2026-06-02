В Киеве отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в Киеве, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены работали в Киеве около 50 минут. Сообщалось о взрывах.
Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
