Мужчина и женщина устроили дебош в стационаре больницы в Приморье

В Находкинской больнице мужчина и женщина устроили дебош, выкрикивая угрозы в адрес пациентов и медперсонала. Из-за этого персоналу пришлось вызвать полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Пара с признаками сильного алкогольного опьянения находилась в приемном покое и отделении травматологии стационара. Мужчина и женщина вели себя крайне агрессивно: они размахивались руками, били ногами по дверям и медицинским каталкам, а также нецензурно бранились. Работники больницы пытались самостоятельно успокоить скандалистов, однако все попытки оказались безуспешными, поэтому пришлось обратиться в правоохранительные органы.
Сейчас хулиганы уже задержаны и доставлены в местное отделение полиции. Правоохранительные органы решают вопрос о привлечении мужчины и женщины к ответственности за их агрессивные действия.