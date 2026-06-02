Грузовик вылетел на переезд прямо под пассажирский поезд на Сахалине

В ночь с 1 на 2 июня на Сахалине грузовик вылетел на железнодорожный переезд прямо перед пассажирским поездом, следовавшим из Южно-Сахалинска в Ноглики. Авария произошла в 23:41 по местному времени на перегоне между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Виновником инцидента стал водитель большегруза. Он проигнорировал правила безопасности и выехал на переезд, когда к нему уже приближался пассажирский состав № 303. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за длинного тормозного пути и малого расстояния столкновения избежать не удалось. Удар был мощным, но, по официальным данным, никто не пострадал — ни пассажиры, ни водитель грузовика.