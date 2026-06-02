В Омск перевезли виновника ДТП со скорой в Калачинске

Омский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП со скорой в Калачинском районе.

Источник: Om1 Омск

Предполагаемого виновника смертельного ДТП со скорой помощью в Калачинском районе перевезли в Омск 29 мая, сообщили NGS55.RU в омском Минздраве.

Напомним, авария произошла 28 мая. Скорая столкнулась с легковым автомобилем. В ДТП погиб 32-летний медбрат Игорь Лихачёв. Пострадали водитель, фельдшер и пациент скорой, а также мужчина, который был за рулём легковушки.

По данным Минздрава, 31-летний пациент, которого везли на неотложке, находится в состоянии средней степени тяжести и проходит лечение в Калачинской ЦРБ. Там же лечатся 41-летний фельдшер и 66-летний водитель скорой.

Водителя легкового автомобиля доставили в Омск. В состоянии средней тяжести он проходит лечение в ГКБ имени Кабанова.