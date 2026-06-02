В Новосибирске подросток рухнул с 8 этажа на Полевой после спора с друзьями

Днём 28 мая медикам поступил тревожный сигнал из дома № 11 на улице Полевой. Как выяснилось позже, компания мальчишек затеяла рискованную игру: они поспорили, сумеет ли один из них слезть по внешней стене многоэтажки. Задумка провалилась моментально — 14-летний участник спора потерял опору и полетел вниз с уровня 8 этажа. Подробности инцидента обнародовал портал «Навигатор», ссылаясь на начальника отдела ГО и ЧС Юрия Перязева.