Два лесных пожара потушили за сутки в Красноярском крае

За минувшие сутки специалисты краевого Лесопожарного центра потушили два пожара на площади три с половиной гектара в Байкитском и Абанском лесничествах. В тушении были задействованы 23 человека, а также семь единиц техники. Для авиапатрулирования и доставки сил к местам возгораний привлекли 13 воздушных судов.
По предварительным данным, все возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и перехода с прилегающих к лесам земель.
По оперативной информации на 9:00 2 июня, в крае действует один лесной пожар на площади 38 гектаров в Чунском лесничестве. В его ликвидации участвуют 69 человек, в распоряжении которых пять единиц техники.
Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Напомним, в регионе работает многоступенчатая система мониторинга, включающая флот беспилотников, космосъемку, видеонаблюдение, наземное и авиапатрулирование. Это позволяет фиксировать до 95% возгораний на ранней стадии и оперативно начинать с ними бороться.
Сейчас в крае действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. При обнаружении возгорания в лесу нужно немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.