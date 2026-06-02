Два лесных пожара потушили за сутки в Красноярском крае

За минувшие сутки специалисты краевого Лесопожарного центра потушили два пожара на площади три с половиной гектара в Байкитском и Абанском лесничествах. В тушении были задействованы 23 человека, а также семь единиц техники. Для авиапатрулирования и доставки сил к местам возгораний привлекли 13 воздушных судов.