Пёс напал на пятерых новосибирцев во время прогулки с нетрезвым хозяином

В Кировском районе Новосибирска нетрезвый мужчина вышел на прогулку с крупной собакой, после чего животное напало на людей и маленького пса. Инцидент произошёл вечером в понедельник у дома № 15 на улице Виктора Уса. О случившемся сообщили подписчики АСТ-54.
По словам очевидцев, сначала крупный пёс набросился на небольшую собаку. Хозяйка пострадавшего питомца вместе с прохожими смогла вытащить его из пасти животного. Маленькая собака получила травмы.
После этого жители попытались поговорить с хозяином пса и остановить происходящее. Однако, как рассказали очевидцы, мужчина повёл себя агрессивно и натравил собаку на одного из соседей. Пёс вцепился в человека, а чтобы разжать его челюсти, людям пришлось использовать два баллона перцового средства. Позже к мужчине подошёл ещё один местный житель, который пытался убедить его уйти домой. Собака напала и на него. По словам горожан, за вечер пёс покусал в общей сложности пятерых человек.
Жители обратились в полицию и специализированную службу по отлову животных. По данным очевидцев, агрессивного пса забрали только утром.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что заявление поступило в отдел полиции Кировского района. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.