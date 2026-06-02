Ущерб по делу «бумажного НДС» превысил 1 млрд рублей

В деле фигурируют более 20 человек, а также установлены сотни так называемых дропперов, участвовавших в схеме. Уголовное дело было возбуждено в конце марта в отношении более 10 подозреваемых, однако в ходе расследования круг фигурантов расширился.
Следственные действия и обыски проводились в регионах Центральной России и вплоть до Сибири. Среди задержанных — специалисты в IT-сфере, бухгалтеры, юристы, а также бывший сотрудник правоохранительных органов.
По словам собеседника агентства, оперативная разработка участников схемы велась более года. Материалы уголовного дела насчитывают около 900 томов и могут быть дополнительно расширены по мере расследования.
Напомним, преступная группировка действовала на территории четырёх субъектов РФ — в Москве, Санкт-Петербурге, Пермского края и Белгородской области, где силовики сейчас проводят обыски и изымают документы в офисах подозреваемых. Life.ru опубликовал кадры из помещений крупнейшей теневой площадки, специализировавшейся на обналичивании средств и фиктивном возмещении налога на добавленную стоимость.
