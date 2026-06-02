В Тайшете пьяный водитель врезался в автомобиль, есть пострадавший

ДТП произошло на перекрестке улиц Пионерской и Ленина.

Источник: Соцсети

В Тайшете пострадал пьяный водитель. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

ДТП произошло вечером 31 мая на перекрестке улиц Пионерской и Ленина. 38-летний водитель «Тойоты Рав 4» не уступил дорогу 35-летнему водителю «Тойоты Ленд Крузер», из-за чего произошла авария. Водителю «Крузера» потребовалась помощь медиков.

Полиция выяснила, что водитель «Тойоты Рав 4» был сильно пьян. Количество алкоголя в крови было превышено в пять раз. На него составлено три административных материала.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Ранее в Братском районе произошло смертельное ДТП.