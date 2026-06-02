ТАСС: Ущерб от схемы с «бумажным» НДС составил свыше одного миллиарда рублей

Материальный ущерб бюджету РФ по уголовному делу, возбужденному в отношении более чем 20 фигурантов в различных регионах России, превысил один миллиард рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Все фигуранты привлечены за использование схемы уклонения от уплаты налогов через фиктивные сделки с фирмами-однодневками на крупнейшей площадке по обороту «бумажного» НДС.
— Уголовное дело было возбуждено в конце марта этого года в отношении более 10 фигурантов. Это не считая банальных дроперов, которых установлено сотни, и тех, кто был задержан чуть позднее. Обыски проводились в городах столичного региона, в местах проживания более 20 подозреваемых, и далее по их адресам — до Сибири, — говорится в публикации.
Уточняется, что оперативно-разыскные мероприятия в отношении всех участников нелегальной схемы сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии с профильными ведомствами и силовыми структурами проводили более года.
Задержания и допросы более 20 фигурантов, среди которых юрист, бухгалтер, IT-специалисты и бывший сотрудник правоохранительных органов, прошли в нескольких регионах России. Материалы уголовного дела уже насчитывают около 900 томов, при этом к завершению расследования и выделению части материалов в отдельное производство их объем может увеличиться в несколько раз, передает агентство.
Почти одновременно с этим расследованием оперативники пресекли еще один финансовый обман. Так, силовики задержали трех трейдеров за манипулирование рынком ценных бумаг на Мосбирже. Соучастники скупали акции, искусственно повышая цену, а затем продавали. Подозреваемые оказались сотрудниками компании PFL Advisors и администраторами популярных у инвесторов Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ».