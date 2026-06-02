Соцфонд начал прием заявлений на семейную выплату от волгоградцев

Накануне, 1 июня, волгоградское отделение Соцфонда начало прием заявлений от жителей региона на ежегодную семейную выплату для родителей, которые воспитывают двух и более детей. В организации напомнили, что для назначения выплаты, которую еще называт налоговым кэшбеком, в 2026 году учитываются доходы семьи за 2025 год, с которых был уплачен НДФЛ. При расчете ее размера также принимаются во внимание доходы от трудовой деятельности, от предпринимательства, пенсии, пособия, компенсации, а также стипендии и алименты.