Под Алматы накрыли наркоцех с мефедроном: организатору грозит пожизненное

1 июня 2026 года глава МВД, Ержан Саденов, заявил, что с начала года из незаконного оборота было изъято 466 кг синтетических наркотиков. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным министра, производство синтетических наркотиков все чаще перемещается в сельскую местность.