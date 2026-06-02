Под Алматы накрыли наркоцех с мефедроном: организатору грозит пожизненное

В Алматинской области сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) задержали 30-летнего мужчину, который организовал нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Глава управления комитета по противодействию наркопреступности МВД, Бахытжан Амирханов, сообщил, что в ходе недавнего обыска с места происшествия были изъяты:

  • 200 граммов мефедрона.

  • Лабораторное оборудование: магнитные мешалки, колбы, центрифуги.

  • Химические жидкости в канистрах.

  • Прекурсоры, предназначенные для изготовления синтетических наркотиков.

Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС). По факту наркопроизводства начато досудебное расследование по статье 297−1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

1 июня 2026 года глава МВД, Ержан Саденов, заявил, что с начала года из незаконного оборота было изъято 466 кг синтетических наркотиков. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным министра, производство синтетических наркотиков все чаще перемещается в сельскую местность.