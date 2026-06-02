В одном из дворов Омска из-за невнимательности водителя погиб пешеход

Октябрьский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело омича, который по неосторожности задавил человека. 6 мая около пяти часов вечера 43-летний водитель автомобиля «Хонда», выезжая со двора дома на Космическом проспекте, при повороте на улицу Манякина наехал на пешехода. Он двигался по левой стороне проезжей части. При столкновении с автомобилем пешеход упал и попал под колёса.