Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из дворов Омска из-за невнимательности водителя погиб пешеход

Уголовное дело, возбужденное по факту аварии со смертельным исходом, направлено в суд.

Источник: Аргументы и факты

Октябрьский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело омича, который по неосторожности задавил человека. 6 мая около пяти часов вечера 43-летний водитель автомобиля «Хонда», выезжая со двора дома на Космическом проспекте, при повороте на улицу Манякина наехал на пешехода. Он двигался по левой стороне проезжей части. При столкновении с автомобилем пешеход упал и попал под колёса.

Всё произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Водитель пытался достать из-под машины пешехода, помогали и прохожие. Однако ДТП завершилось трагедией. Личность погибшего установили не сразу. Позже оказалось, что это был 39-летний мужчина.

Виновнику аварии предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека.

Водитель не принял достаточных мер к обзору участка проезжей части, поэтому не заметил пешехода. Закрывающих обзор конструкций или деревьев на том участке не было.

Сам водитель вину в совершении преступления признал полностью. Теперь его ждёт суд.