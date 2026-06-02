Трое взрослых и двое детей спаслись на пожаре благодаря очевидцам в Хомутове

IrkutskMedia, 2 июня. Бдительные очевидцы пожара помогли спастись троим взрослым и двоим детям в Хомутове Иркутского района. Возгорание случилось на участке по улице Рождественской. Мимо проезжающие люди увидели огонь и разбудили жильцов.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о задымлении в гараже поступило 1 июня, в 6.04. К месту выехали четыре единицы техники и 11 человек личного состава. Благодаря очевидцам самостоятельно эвакуировались пять человек.
Когда огнеборцы прибыли к месту происшествия, то огнем уже были полностью охвачены дом, гараж и автомобиль. Была угроза распространения пламени на соседние строения. В результате огонь уничтожил сгораемые части авто, дом и гараж повреждены. Пожар ликвидировали на 127 кв.метрах.
Дознаватели выяснили, что возгорание случилось в районе электрокотла в гараже. Точная причина пожара устанавливается.
