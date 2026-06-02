Ребенок пострадал при атаке дрона ВСУ на частный дом под Белгородом

Ребенок пострадал при атаке украинского дрона на частный дом в селе Бочковка Белгородской области. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в региональном оперштабе.
— 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, — передает Telegram-канал штаба.
31 мая украинская армия нанесла удар по школе в Васильевке Запорожской области. В результате атаки повреждения получили автобус и здание образовательного учреждения. Пострадавших нет.
В Ростовской области из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности.