Омичам начали рассылать сообщения о «выплатах ко Дню России»

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных «государственных выплатах» ко Дню России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД. По данным ведомства, такие сообщения распространяют в мессенджерах и по электронной почте. В них пользователям предлагают перейти по ссылке, которая ведёт на фишинговые сайты.
Такие ресурсы могут имитировать портал «Госуслуги» или несуществующий «Единый центр выплат». В МВД объяснили, что перед праздниками активность мошенников растёт. В это время люди чаще планируют поездки, отдых и покупки, а из-за праздничного настроения могут менее критично относиться к поступающей информации.
В ведомстве также отметили, что аферисты нередко представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, портала «Госуслуги», банков и социальных служб.
Россиянам рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные данные на неизвестных сайтах и проверять информацию о выплатах только через официальные источники.