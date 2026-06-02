Ребенок получил осколочные ранения ног в из-за атаки БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В селе Бочковка Белгородского округа дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по жилому дому. Осколочные ранения ног получил 11-летний мальчик. Ребенка госпитализировала бригада скорой помощи — его доставляют в детскую областную клиническую больницу.
Атака также нанесла ущерб строению: из-за детонации повреждены крыша, остекление и внутренняя отделка жилого дома.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше