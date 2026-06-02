ПВО перехватила 148 целей над территорией России

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 148 беспилотников самолетного типа над одиннадцатью российскими регионами.

Источник: РИА "Новости"

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 148 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией одиннадцати российских регионов. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточняется в заявлении оборонного ведомства, уничтожение целей происходило в период с 20:00 мск 1 июня до 7:00 мск 2 июня. Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областей, а также Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
