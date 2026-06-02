Минобороны сообщило о перехвате 148 украинских беспилотников за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака происходила в период с 20:00 мск 1 июня до 07:00 мск 2 июня. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

А в ночь на 1 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Чёрного моря. Воздушные цели были уничтожены над территориями восьми регионов и Чёрным морем.

