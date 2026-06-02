Жителя Красноярского края в Иркутске осудили за контрабанду протеиновых препаратов

IrkutskMedia, 2 июня. В Иркутске осудили жителя Красноярского края за незаконный ввоз ампул протеинового препарата для наращивания мышечной массы. Мужчина вёз товар из Тайланда.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 43-летний житель соседнего региона в апреле 2025 года прошёл таможенный контроль в международном терминале Иркутска. В своём рюкзаке он скрыл наличие свыше 3,5 грамм сильнодействующих веществ, предназначенных для личного пользования. Декларацию о товаре мужчина также не подал таможенному инспектору. Товар он приобрёл ещё в марте того же года.
В отношении нарушителя за незаконный ввоз товара возбудили уголовное дело. На суде мужчина свою вину не признал и просил вынести ему оправдательный приговор. Однако исполнительный орган, учтя все материалы дела, назначил 3 года условно (3 года испытательного срока) и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Незаконный товар подлежит уничтожению.
В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона уточнили, на момент написания новости приговор в законную силу не вступил.
