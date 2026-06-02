Жителя Красноярского края в Иркутске осудили за контрабанду протеиновых препаратов

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 43-летний житель соседнего региона в апреле 2025 года прошёл таможенный контроль в международном терминале Иркутска. В своём рюкзаке он скрыл наличие свыше 3,5 грамм сильнодействующих веществ, предназначенных для личного пользования. Декларацию о товаре мужчина также не подал таможенному инспектору. Товар он приобрёл ещё в марте того же года.