Жителя Красноярского края в Иркутске осудили за контрабанду протеиновых препаратов

Мужчина приобрёл ампулы для наращивания мышечной массы в Тайланде.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 2 июня. В Иркутске осудили жителя Красноярского края за незаконный ввоз ампул протеинового препарата для наращивания мышечной массы. Мужчина вёз товар из Тайланда.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, 43-летний житель соседнего региона в апреле 2025 года прошёл таможенный контроль в международном терминале Иркутска. В своём рюкзаке он скрыл наличие свыше 3,5 грамм сильнодействующих веществ, предназначенных для личного пользования. Декларацию о товаре мужчина также не подал таможенному инспектору. Товар он приобрёл ещё в марте того же года.

В отношении нарушителя за незаконный ввоз товара возбудили уголовное дело. На суде мужчина свою вину не признал и просил вынести ему оправдательный приговор. Однако исполнительный орган, учтя все материалы дела, назначил 3 года условно (3 года испытательного срока) и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Незаконный товар подлежит уничтожению.

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона уточнили, на момент написания новости приговор в законную силу не вступил.

Ранее агентство рассказывало, что житель Иркутска осужден за контрабанду мускуса кабарги стоимостью более 6 млн. Уголовное дело расследовалось в транспортной полиции Прибайкалья.