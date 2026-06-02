В МВД сообщили о рассылке сообщений о фиктивных выплатах ко Дню России

Мошенники начали массовую рассылку в мессенджерах и по электронной почте сообщений о «государственных выплатах» в честь Дня России. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе МВД РФ. Ведомство предупреждает: подобные письма содержат ссылки на фишинговые ресурсы, которые копируют интерфейс портала «Госуслуги» или несуществующего «Единого центра выплат».

В министерстве пояснили, что рост активности преступников в предпраздничный период связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации. Аферисты также играют на интересе к туризму и отдыху, а также на массовом присутствии россиян в интернете.

Злоумышленники чаще всего маскируются под сотрудников Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и Следственного комитета. Кроме того, они могут представляться работниками портала «Госуслуги», банков и социальных служб. Гражданам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию через официальные каналы.