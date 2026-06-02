Жительница Нижнего Тагила под видом снятия порчи обокрала 96-летнюю пенсионерку

В Нижнем Тагиле гадалка под видом снятия порчи украла почти 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле гадалка под видом снятия порчи украла у 96-летней пенсионерки 95 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

— Обвиняемая убедила пожилую женщину впустить её в квартиру. Затем злоумышленница убедила пенсионерку, что с её деньгами нужно провести обряд. Пенсионерка поверила и отдала «целительнице» наличные, — отметили в информагентстве.

Когда пенсионерка отвлеклась, гадалка украла часть денег, а остальную подсунула обратно. Женщина продолжила убеждать старушку в необходимости провести обряд снятия порчи, и та согласилась. После мошенница нашла у пенсионерки в шкафу еще одну крупную сумму денег и похитила их.

Отмечается, что в период с 2020 по 2021 годы женщину уже привлекали к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Свою вину она признала и вернула потерпевшей всю сумму ущерба. Уголовное дело направлено в Тагилстровский районный суд Нижнего Тагила.