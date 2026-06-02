В Омской области 61-летний мужчина утонул в реке Большой 1 июня

В Омской области произошла ещё одна трагедия на воде. На этот раз несчастный случай зарегистрирован в Большереченском районе.
По данным правоохранительных органов на 1 июня, во время купания в реке Большой погиб 61-летний местный житель. Тело погибшего было извлечено из реки. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Это уже не первый подобный случай в регионе с начала сезона. Ранее в котловане утонул 35-летний житель Полтавского района. Кроме того, в ночь на 17 мая из воды в районе лодочной станции «Дельфин» в Омске было поднято тело ещё одного мужчины.
Спасатели и сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха у водоёмов и избегать купания в необорудованных местах.