Под Челябинском пьяный водитель протаранил микроавтобус с пассажирами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Аргаяшском районе. Все произошло вечером 1 июня на 20 километре дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым.
По предварительным данным, 47-летний мужчина, управляя Lada Kalina, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с микроавтобусом Peugeot, за рулем которого был 35-летний водитель.
В результате травмы получил водитель легковой машины. Микроавтобус и автомобиль Zeekr, двигавшийся следом, получили механические повреждения.
«Микроавтобус следовал по маршруту Челябинск — Илимбетово. В салоне автобуса находилось 13 пассажиров, никто не пострадал. Водитель легкового автомобиля находился в состоянии опьянения — содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,51 мл/л», — уточнили в пресс-службе ГАИ.
Также уточняется, что мужчина воспользовался автомобилем своей подруги, в страховой полис он не был включен. В отношении водителя Lada Kalina возбуждены дела по части 2 статьи 12.3, части 1 статьи 12.37 и части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.