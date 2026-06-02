В суд передали дело о смертельном ДТП на Космическом проспекте в Омске

Омская полиция завершила расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб 39-летний мужчина. Обвинение предъявлено 43-летнему местному жителю, управлявшему автомобилем Honda. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
Трагедия произошла 6 мая 2026 года в 16:58. По версии следствия, водитель выезжал со двора дома № 14ж/1 по Космическому проспекту на улицу Манякина. В этот момент он сбил пешехода, который двигался со стороны улицы Индустриальной. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Следователи установили, что автомобилист сосредоточил все внимание на транспорте, ехавшем по левой полосе улицы Манякина, и не проконтролировал обстановку справа. Из-за этого он вовремя не заметил пешехода, хотя имел возможность его обнаружить. Водитель признал свою вину.
Действия фигуранта квалифицированы по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы с возможным запретом управлять транспортом.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Омска.