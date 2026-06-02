Спортсмен наткнулся на свежие следы медведя недалеко от Водников в Красноярске

Красноярский спортсмен Руслан Чумаков обнаружил свежие следы медведя недалеко от Водников в краевом центре. Он рассказал об этом gornovosti.ru и показал фотографии следов, чтобы предупредить жителей об опасности.
Чумаков рассказал, что заметил отпечатки 31 мая во время пробежки по Большой Енисейской тропе. Он направлялся от Зыково через Черную сопку. Примерно на 20−25 километре маршрута бегун увидел свежие следы хищника. Судя по всему, медведь прошел утром незадолго до людей. Хищник поднимался в гору вдоль ручья в районе Водников.
Напомним, это уже не первое сообщение о встречах с медведями в Красноярском крае за последние дни. Ранее жители Дивногорска рассказали, что утром 29 мая хищника заметили в районе Дивногорского гидроэнергетического техникума имени Бочкина. Также 31 мая медведь вышел к трассе на выезде из Северо-Енисейского.
А мы напоминаем действенные советы эксперта, как уберечься от опасного хищника.