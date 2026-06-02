ФСБ: Иностранные спецслужбы шпионили через смартфоны за российскими чиновниками

Иностранные спецслужбы добывали информацию с зараженных вирусным софтом смартфонов высокопоставленных российских чиновников. Об этом во вторник, 2 июня, заявили в ЦОС ФСБ РФ.
Силовики выявили и задокументировали масштабную операцию иностранных спецслужб, направленную на внедрение вредоносного программного обеспечения в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников.
По данным ведомства, используемое ПО позволяло получать доступ к данным пользователей, перехватывать переговоры, а также вести скрытый аудио- и видеоконтроль вблизи электронных устройств с целью сбора конфиденциальной информации.
В ФСБ добавили, что Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Расследование продолжается, передает РИА Новости.
30 марта стало известно, что силовики выявили, что второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус вел разведывательно-подрывную деятельность. Его лишили аккредитации и предписали покинуть Россию.
Мошенники стали устанавливать на гаджеты шпионские программы незаметно для пользователей. Для слежки за своими жертвами злоумышленники могут использовать любое устройство, которое подключено к интернету или использует радиосигнал Bluetooth. Как выявить шпионскую программу и защитить гаджеты — в материале «Вечерней Москвы».