СК проверяет обстоятельства гибели 15-летней школьницы в Парковом

В Челябинске в микрорайоне Парковый во дворе дома по улице Скульптора Головницкого нашли тело школьницы. Обстоятельства гибели устанавливает Следственный комитет, сообщили сhel.aif.ru в СУ СКР по региону.
Тело девочки обгнаружили 1 июня 2026 года. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть подростка.
«Следователем СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных о криминальном характере смерти не имеется», — говорится в сообщении.
По информации источника в силовых структурах, погибшей девочке было 15 лет. В соцсетях местные жители пишут, что она закончила девятый класс одной из школ в микрорайоне.