На реках Красноярского края сформировалась очередная волна весеннего половодья

В связи с сильными осадками, прошедшими в южных и центральных округах Красноярского края, на реках сформировалась очередная волна весеннего половодья. В региональном МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Кан в Канске ожидается достижение неблагоприятной отметки (на утро 2 июня уровень воды составил 321 сантиметр).
Также наблюдается спад на реках Кизир, Амыл, Казыр. Сохранится небольшой рост уровней воды на Кебеже, Мане и Чулыме.
