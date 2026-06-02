За четыре дня жители Приангарья перевели мошенникам 4,5 млн рублей

За четыре дня жители Иркутской области перевели мошенникам более 4,5 млн рублей. Среди 12 пострадавших — трое учащихся образовательных учреждений.

Источник: Freepik

Студентка перевела почти 30 тысяч рублей после сообщения в мессенджере от якобы школьной учительницы. Собеседница сообщила об утечке персональных данных и угрозе хищения денег, попросила дождаться звонка от «оперативников спецслужб». Лже-сотрудники убедили девушку «задекларировать» средства, и она перевела деньги.

Первокурсник увидел в мессенджере объявление о продаже вещей, договорился о доставке и перевёл около 30 тысяч рублей. Товар не получил.

Пенсионерка 1939 года рождения отдала курьеру 200 тысяч рублей. Мошенники сообщили, что её родственник якобы виноват в ДТП, и для «избежания уголовной ответственности» нужно передать деньги пострадавшей стороне.

Полиция призывает жителей не доверять звонкам и сообщениям от незнакомцев, не переводить деньги на неизвестные счета и проверять информацию, обращаясь напрямую к родственникам или в официальные инстанции.