За четыре дня жители Приангарья перевели мошенникам 4,5 млн рублей

Студентка перевела почти 30 тысяч рублей после сообщения в мессенджере от якобы школьной учительницы. Собеседница сообщила об утечке персональных данных и угрозе хищения денег, попросила дождаться звонка от «оперативников спецслужб». Лже-сотрудники убедили девушку «задекларировать» средства, и она перевела деньги.
Первокурсник увидел в мессенджере объявление о продаже вещей, договорился о доставке и перевёл около 30 тысяч рублей. Товар не получил.
Пенсионерка 1939 года рождения отдала курьеру 200 тысяч рублей. Мошенники сообщили, что её родственник якобы виноват в ДТП, и для «избежания уголовной ответственности» нужно передать деньги пострадавшей стороне.
Полиция призывает жителей не доверять звонкам и сообщениям от незнакомцев, не переводить деньги на неизвестные счета и проверять информацию, обращаясь напрямую к родственникам или в официальные инстанции.