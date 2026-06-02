За четыре дня жители Приангарья перевели мошенникам 4,5 млн рублей

Студентка перевела почти 30 тысяч рублей после сообщения в мессенджере от якобы школьной учительницы. Собеседница сообщила об утечке персональных данных и угрозе хищения денег, попросила дождаться звонка от «оперативников спецслужб». Лже-сотрудники убедили девушку «задекларировать» средства, и она перевела деньги.